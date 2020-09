Plannen voor nieuwe parochiezaal Kanegem worden hertekend: zaal verhuist naar tuin, nieuwe jeugdlokalen komen binnen Sam Vanacker

24 september 2020

09u57 0 Tielt De plannen voor de nieuwe parochiezaal en de nieuwe jeugdlokalen in Kanegem, waarvan de vorige bestuursmeerderheid in 2017 al een eerste ontwerp lanceerde, worden door het huidige stadsbestuur flink aangepast. Een nieuw ontwerp is er nog niet, maar nu al staat vast dat de zaal en de jeugdlokalen van plaats wisselen.

In november 2017 stelde het toenmalige stadsbestuur een ambitieus plan voor met het oog op de broodnodige vernieuwing van de parochiezaal van Kanegem. Er zou een moderne polyvalente zaal komen voor driehonderd man, met in de tuin een nieuwbouw voor de jeugdbewegingen. Toen al waren er tijdens de infovergadering bezorgdheden over zowel de grootte van de zaal als over eventuele geluidsoverlast. Door de jeugdlokalen en de zaal van plaats te wisselen hoopt het stadsbestuur daar wat aan te doen.

“Door de zaal achterin de tuin te plaatsen, richting de begraafplaats van Kanegem, vermijden we geluidsoverlast voor de buren, terwijl het op vlak van voorzieningen ook gewoon veel praktischer is om het bestaande gebouw in te schakelen voor de jeugdverenigingen”, zegt schepen Vincent Byttebier (CD&V). “Met dat voorstel zijn we in juni naar de Kanegemse verenigingen getrokken en zij deelden deze visie. Nu wordt er werk gemaakt van een nieuw ontwerp. Daarmee koppelen we dan terug naar de lokale gemeenschap en kunnen we opnieuw bijsturen. Zo ligt de capaciteit en de omvang van de nieuwe zaal bijvoorbeeld nog niet vast. Al zal dat wellicht vergelijkbaar zijn met de zalen in Aarsele en Schuiferkapelle.”

Niet voor september 2021

De bouw van de zaal is nog niet voor meteen. “We hebben vastgelegd dat de huidige zaal nog kan gehuurd worden door verenigingen tot september 2021", aldus schepen bevoegd voor Kanegem Roos Tack (CD&V). “Achter de schermen gaan we uiteraard aan de vergunningen en de plannen verder kunnen werken, maar de eigenlijke start van de werken zal dus niet voor september volgend jaar zijn.”