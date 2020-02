Plakkaat met naam Cyriel Verschaeve wordt aangepast of krijgt nieuwe bestemming Sam Vanacker

07 februari 2020

11u16 0 Tielt Het stadsbestuur gaat principieel akkoord met het voorstel van oppositiepartij sp.a om iets te doen aan de gedenkplaat met de naam van nazicollaborateur Cyriel Verschaeve in de Kortrijkstraat. Wat er precies met de plaat zal gebeuren, zal worden beslist in overleg met de heemkundige kring en de werkgroep Identiteit van de stad.

Verschaeve was een Vlaams priester, letterkundige en voorvechter van de Vlaamse Beweging die tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk collaboreerde met de nazi’s. Tussen 1896 en 1911 gaf hij les in het Sint-Jozefscollege in de Kortrijkstraat en daar hangt zijn naam ook aan de gevel. Verschillende Vlaamse steden en gemeenten schrapten de voorbije jaren verwijzingen naar figuren die dweepten met de nazistische ideologie. Birger De Coninck (sp.a) wil dat Tielt hetzelfde doet. De stad gaat in grote lijnen op die vraag in.

“Het bord hangt er pas sinds 1974. Ook toen was al bekend dat Verschaeve een collaborateur was, maar de tijdsgeest was anders”, zegt schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Historische duiding lijkt ons echter zeker aangewezen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen we het bord wegnemen, of het naar het museum in Alveringem (het geboortedorp van Verschaeve, waar zijn leven en werk in een oorlogsmuseum in de juiste context belicht wordt - red.) sturen. Het onderbrengen in het koetshuis van Huis Mulle en er een infobord met historische context bij plaatsen is ook een optie. Eventueel kan zo’n bord ook aan de gevel waar het plakkaat nu hangt aangebracht worden. Hoe dan ook gaan we de zaak nu eerst voorleggen aan de Roede Van Tielt en aan de Werkgroep Identiteit van de stad.”