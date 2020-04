Pizzarestaurant schenkt zeshonderd pizza’s aan Sint-Andriesziekenhuis: “Mooi gebaar dat helpt de dagelijkse routine te doorbreken” Sam Vanacker

29 april 2020

14u30 0 Tielt Pizzeria Aversa uit de Ieperstraat pakt opnieuw met een opmerkelijk actie uit. Zaakvoerder Jaspreet Singh sloeg de handen in elkaar met Hamdi Latifi van transportbedrijf Lapi en samen besloten de twee om alle personeelsleden van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis te trakteren op pizza, goed voor zeshonderd pizza’s. De eerste 150 stuks werden woensdag geleverd.

Door het coronavirus kunnen klanten niet meer ter plekke in de zaak eten en hij heeft nochtans zijn handen vol met de uitbouw van een tweede zaak in Wingene, maar Jaspreet Singh toont zich ook in deze coronatijden bijzonder gul. Al twee jaar op rij zorgt de Tieltse Indiër ervoor dat minderbedeelde gezinnen op kerstavond gratis een pizza kunnen eten en nu pakt hij uit met een nieuwe actie, dit keer voor het zorgpersoneel. “Niemand heeft het gemakkelijk door het coronavirus. De horecasector ziet heel erg af, maar tegelijk mogen we niet vergeten dat de mensen in de zorg dag en nacht keihard werken om levens te redden”, zegt Jaspreet. “Ik vind dat zij onze steun meer dan ooit verdienen. Met dank aan een mooie bijdrage van mijn goede vriend en collega-ondernemer Hamdi Latifi kan ik hen nu ook effectief een hart onder de riem steken.”

Jaspreet contacteerde de directie van het Sint-Andriesziekenhuis en mag over een periode van vier weken liefst zeshonderd pizza’s leveren. De eerste 150 stuks werden woensdag geleverd en verdeeld vanuit het ziekenhuisrestaurant. “Ook de komende drie weken zal telkens een dag per week pizza op het menu staan in het restaurant. Zo zal iedereen de kans krijgen om een pizza te eten. Een gebaar dat we heel erg appreciëren”, zegt diensthoofd hoteldiensten Hilde Vandewege. “Al had de praktische kant van de zaak wel wat voeten in de aarde. Eerst stelde Jaspreet voor dat we het personeel uit vijftien pizzasoorten zouden kunnen laten kiezen via een invulformulier, maar dat praktisch geregeld krijgen leek ons nagenoeg onmogelijk. Dus hebben we het bij een selectie van vier pizza’s gehouden.”

De pizza’s worden via de achteruitgang geleverd en met de dienstlift rechtstreeks tot in de keuken gebracht en verdeeld in het restaurant door het keukenpersoneel. “Pizza hebben we normaal niet op ons menu staan, dus voor het personeel is het een heel aangename afwisseling. Bovendien komt het van buiten het ziekenhuis, wat ervoor zorgt dat de dagelijkse sfeer in het ziekenhuis toch flink doorbroken wordt. En dat is zeker welkom in deze tijden.”