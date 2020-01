Pizza Aversa opent tweede vestiging in Wingene: “Wie goed doet voor anderen, wordt daarvoor beloond” Sam Vanacker

03 januari 2020

16u41 0 Tielt Het gaat snel voor Pizza Aversa uit Tielt. Na 3,5 jaar in de Ieperstraat openen Jaspreet Singh en zijn echtgenote Kimberly Schoups in maart een tweede vestiging in de Oude Bruggestraat in Wingene. De sympathieke Indiër lanceerde eind 2018 voor het eerst een stunt waarbij hij honderden gratis pizza’s uitdeelde aan minderbedeelden en dat initiatief heeft hem geen windeieren gelegd.

Het tweede filiaal van Aversa wordt groter en moderner dan de zaak in Tielt. Kimberly, die eerder een kledingzaak in Kortrijk runde, gooit zich voortaan volledig op Pizza Aversa en zal het gezicht achter de toonbank in Wingene worden, terwijl Jaspreet in Tielt blijft. “We gaan voor meer gezelligheid, met warmere kleuren en meer hout in het interieur”, legt Kimberly uit. “Al blijft de focus liggen op meeneemmaaltijden en levering. We merkten de voorbije jaren dat we veel bestellingen uit Wingene en Zwevezele kregen. Doordat onze wagens telkens de trip naar daar maakten, bleef de zuidelijke kant van Tielt wat in de kou staan. Met dit nieuwe filiaal en een aantal nieuwe wagens breiden we ons werkingsgebied uit en kunnen we leveren van Aalter tot Dentergem.”

Dubbel zoveel werk in vergelijking met vorig jaar

De uitbreiding van Aversa is des te opmerkelijker aangezien in Tielt begin 2019 ook een Pizza Hut opende. “Geloof het of niet, maar we hebben sindsdien dubbel zoveel werk”, glundert Jaspreet. “In de week zijn we nu zelfs regelmatig tot middernacht aan de slag. Ik vermoed dat het verschil vooral in de persoonlijke aanpak en de details zit. Als klanten wat langer moeten wachten op hun pizza’s bieden we ze een extraatje. Bovendien zijn we ondertussen vertrouwde gezichten in Tielt. Ook onze kerstacties hebben ongetwijfeld een rol gespeeld.”

Ondertussen haalde ik zelfs de kranten in India, terwijl ik al aanbiedingen kreeg om ketens op te starten in Nederland en Engeland. Jaspreet Singh

Buitenland lonkt

Tijdens die kerstactie, die hij ondertussen al twee keer heeft georganiseerd, heeft Jaspreet honderden pizza’s (tweehonderd in 2018 en driehonderd in 2019) gratis uitgedeeld aan minderbedeelden via het OCMW. Pizza Aversa haalde op 24 december 2018 zelfs het vtm-nieuws met de actie. “De respons is ongelooflijk. Ondertussen heb ik zelfs de kranten in India gehaald en heb ik al aanbiedingen gekregen om ketens op te starten in Nederland en Engeland. Of ik op een van die aanbiedingen zal ingaan, weet ik nog niet. Als ik het doe, is die kerstactie een absolute voorwaarde. Ook in Wingene gaan we op 24 december gratis pizza’s uitdelen.”

Karma

“Als je iets goeds doet voor een ander, krijg je die goedheid ook terug. Wie geeft, wordt daarvoor beloond”, gelooft Jaspreet. “Tien jaar geleden ben ik in dit land gestart met bijna niets. Dankzij het vertrouwen van verschillende mensen hebben we in 2016 een zaak kunnen openen in Tielt. Nooit hadden we toen durven hopen dat Aversa zo’n succes zou worden. Ondertussen zijn we zelfs genomineerd bij de Take Away-awards in de categorie West-Vlaams pizzarestaurant. Die erkenning is een hele opsteker. Wie weet waar ons verhaal zal eindigen?”