Pervert stuurt tienermeisje via Instagram foto van geslachtsdelen. Moeder neemt gesprek over, waarna politie man kan oppakken Hans Verbeke

19 december 2019

18u27 14 Tielt De politie heeft dankzij een 39-jarige vrouw uit Tielt een pervert kunnen oppakken die de dochter van de vrouw via Instagram een foto van zijn geslachtsdelen had gestuurd. “Ik nam het chatgesprek over en kon voldoende info sprokkelen zodat de politie hem kon ontmaskeren”, zegt de vrouw. “Maar ik stond vooral versteld dat jonge meisjes zo makkelijk kunnen benaderd worden.”

Een week geleden sprak een tienermeisje uit Tielt haar mama aan toen ze via Instagram benaderd werd door een onbekende man. Die had haar een foto van zijn geslachtsdelen gestuurd. “Ik nam het chatgesprek over en deed me voor als mijn dochter”, vertelt de vrouw. “De man stelde me voor nog een foto te sturen. Toen ik hem duidelijk maakte dat ik nog maar een prille tiener was, zag hij daar geen graten in. Integendeel, hij herhaalde zijn voorstel. Ik ging er niet op in, maar vroeg hem zijn leeftijd en woonplaats. Hij antwoordde dat hij 27 was en in Leuven woonde.”

Volger van 900 jonge meisjes

De moeder van het meisje legde het gesprek vast en stapte naar de politie. Daar bevestigt men dat de vrouw klacht heeft ingediend. “Veel kan ik er niet over kwijt, maar de man is geïdentificeerd”, zegt hoofdcommissaris Claude Vandepitte van de politiezone Regio Tielt. De moeder reageert opgelucht, maar is tegelijk ook ongerust. “Instagram was voor mij een grote onbekende, maar nu besef ik dat het serieuze gevaren inhoudt.”

De vrouw bestuurde ook het Instagramprofiel van de Leuvenaar. “Ik stelde vast dat hij ongeveer negenhonderd jonge meisjes volgt. Dat is hallucinant. Blijkbaar kan dat zomaar, tenminste als je geen voorzorgen neemt om je profiel af te schermen. Ik weet nu dat je de instellingen kunt veranderen, zodat een profiel in grote mate privé blijft. In zo’n geval kunnen mensen je alleen volgen op Instagram als ze eerst een verzoek sturen.”

Ook scholen verwittigd

De moeder bracht de directies van de scholen waar haar kinderen les volgen op de hoogte van wat zich heeft voorgedaan. “Enerzijds opdat ze het zouden weten, maar anderzijds ook omdat ik vind dat scholen ook een rol hebben als het gaat om sensibilisering over de gevaren van het internet. Ik had het geluk dat mijn dochter onmiddellijk naar mij is gekomen, maar niet elk kind zal op dezelfde manier reageren. Sommigen zullen zich laten doen, zich schamen misschien en er gewoon niet durven over praten met hun ouders. Daar hopen die perverten natuurlijk op”, besluit de vrouw.