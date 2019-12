Peloton For Life fietst 1.769 euro bijeen voor Stichting Me To You Sam Vanacker

24 december 2019

13u45 2 Tielt De vriendengroep achter de Guidon Titan-retrokoers in Tielt verkochten net als vorig jaar steunkaarten en organiseerden ‘Peloton For Life’ in het kader van de Warmste Week, goed voor 1.769 euro voor de Stichting me to You.

Op zondagmorgen werd er in Tielt en in Dentergem verzameld voor een fietstocht van 50 of 75 kilometer richting Kortrijk. Aan café De Kortekeer in Dentergem vertrokken 27 enthousiaste deelnemers voor een rit van 50 of 75 kilometer naar Music for Life in Kortrijk en weer terug.