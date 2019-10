Patiënten Sint-Andriesziekenhuis stellen tentoon naar aanleiding van Werelddag Geestelijke Gezondheid Sam Vanacker

08 oktober 2019

13u08 0 Tielt In de inkomhal van het Sint-Andriesziekenhuis kun je straks een wand met kunstwerken van patiënten bewonderen naar aanleiding van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. De tentoonstelling focust op de thema’s veerkracht en positieve energie en loopt van 11 tot 24 oktober.

Binnen de sessies ergotherapie van het Sint-Andriesziekenhuis hebben patiënten de voorbije weken samengewerkt aan een kijkwand. De tentoonstelling wordt op vrijdag 11 oktober om 16 uur geopend en toegelicht door psychiater Antonio Gazziano. “Patiënten gaven een eigen creatieve toets aan verschillende dozen waarbij telkens de thema’s veerkracht en positieve energie werden vooropgesteld. Ook fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes zullen verschijnen in de inkomhal van het ziekenhuis. Zo hopen we een glimlach te toveren op het gezicht van voorbijgangers. Het uiteindelijk doel is mensen doen nadenken over mentale gezondheid. Verder zorgen we ook voor een ‘goed gevoel’-boom waar iedereen kleine tekstjes kan noteren en een babbelhoekje.”