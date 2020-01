Patersdreef Indoor strikt Machiavel en Martin Turner van Wishbone Ash Sam Vanacker

28 januari 2020

13u19 0 Tielt De dertiende editie van het Patersdreef Indoor Festival staat voor de deur. Opnieuw pakken organisatoren Franky Craeymeersch en Gino De Pypere uit met een mooie affiche met onder meer Machiavel, Martin Turner van-Wishbone Ash en Irish Coffee.

Dankzij enkele trouwe sponsors is het Patersdreef -festival nog steeds helemaal gratis. “Het is ons niet om geld te doen. Wel willen we groepen naar Tielt halen die je anders nooit zou zien”, steekt Franky Craeymeersch van wal. “Ondertussen zijn we al drie jaar aan het onderhandelen met Machiavel, een band die notoir erg kieskeurig is qua optredens. Ze treden niet zo vaak meer op en het is een huzarenstukje geweest om ze naar Tielt te halen.”

“Hetzelfde is trouwens van toepassing voor Martin Turner en zijn Wishbone Ash. Daar zijn we al twee jaar mee aan het onderhandelen. De muziek van Wishbone Ash wordt al meer dan vijf decennia beluisterd door jong en oud en Martin Turner, het creatieve brein achter de legendarische plaat Argus, komt naar Tielt. Ten derde kunnen we altijd rekenen op grote artiesten die graag terugkomen naar ons festival. Zo mogen we William Souffreau met Irish Coffee opnieuw verwelkomen.”

Patersdreef Indoor opent steevast met muzikanten uit de streek en dit jaar viel de keuze op Ed De Smul, een bluesmuzikant uit Aalter. Hij staat samen met zijn dochter Silke op het podium. Daarna is het de beurt aan The Gate, een groep met leden uit Ruiselede en Gent. De deuren van de Europahal gaan op zaterdag 8 februari open om 16 uur. Meer info op de Facebookpagina van Patersdreef Indoor.