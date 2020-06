Pastorie Caeneghem gaat voor coronaproof derde editie van zomerbar Summer of C Sam Vanacker

19 juni 2020

17u25 3 Tielt Evenementenlocatie Pastorie Caeneghem had het zwaar te verduren de voorbije drie maanden, maar Stijn Verhalle en zijn vrouw Tine blijven niet bij de pakken zitten en openen vanaf volgende donderdag al voor de derde keer een zomerbar in de tuin van de pastorie. Uitzonderlijk zal ‘The Summer of C’ de hele zomer blijven staan en zeven dagen op zeven open zijn.

“Alle geplande familiefeesten moesten we noodgedwongen afgelasten. Dat was een zware dobber en dat verlies compenseren wordt moeilijk”, zegt Stijn. “Maar we blijven positief en we geloven dat het een heel mooie zomer kan worden. Met de zomerbar zetten we daarom dit jaar extra in op comfort en sfeer, met onder meer een permanente tentconstructie. Verder is ook de petanquebaan terug open en iedereen kan in alle rust komen genieten van een drankje in het groen. Als blikvanger hebben we voortaan ook onze eigen gin. Aangezien er geen evenementen gepland zijn kunnen we uitzonderlijk zelfs negen weken aan een stuk open blijven, elke dag vanaf 15 uur tussen 25 juni en 30 augustus.”

Al wordt de manier van werken wel wat anders door de coronamaatregelen. “We hebben ongeveer 150 plaatsen in de tuin. Op reservatie werken gaan we niet doen en omwille van de coronamaatregelen gaan we ook niet met thema-avonden werken. Wel zullen bezoekers vooraan even moeten wachten tot ze een tafeltje toegewezen krijgen. We moeten per slot van rekening tijd hebben om tussen de bezoeken door de tafels grondig te ontsmetten. Een extra medewerker zal daarvoor instaan en hij houdt ook het aantal mensen in het oog. Vol is vol.”

De derde editie van The Summer of C opent donderdag om 15 uur. Bij goed weer zal de bar dagelijks open zijn tot middernacht. Bij mindere weersvoorspellingen kan wel beslist worden om niet te openen. Dat wordt dan gecommuniceerd via de Facebookpagina van Pastorie Caeneghem.