Pasar laat toeristen aan het woord

13 januari 2020

11u52 0 Tielt Vrijetijdsvereniging Pasar start het jaar traditioneel met een toeristische vertelavond. Op vrijdag 24 januari komen José Houtteman en Phillippe Vindevogel vertellen over hun reizen.

Pasar-Tielt grondlegger José Houtteman trok naar de Azoren en Philippe Vindevogel, bekend van de stichting Me to You, heeft een uitgebreid fietsavontuur in Marokko achter de rug. Beide vertellers illustreren hun verhalen rijkelijk met foto’s. De vertelavond is gratis en start om 19.30 uur in de bovenzaal van de CM in de Oude Stationsstraat 12. Reserveren is niet noodzakelijk.