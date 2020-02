Pasar gaat mountainbiken op schrikkeldag Sam Vanacker

24 februari 2020

De Tieltse afdeling van vrijetijdsvereniging Pasar organiseert komende zaterdag 29 februari al voor de zevende keer een recreatieve veldtoertocht. Zoals elk jaar wordt voor een nieuw parcours gezorgd.

Deelnemers kunnen kiezen tussen dertig of vijftig kilometer en minstens 40 procent van het parcours gaat off-road. Dit keer wordt richting de trage wegen van Pittem getrokken, met Pittemberg, Pittem, Egem, Wingene en Schuiferskapelle op de route. De organisatie voorziet bevoorradingen onderweg en aan de eindmeet krijgen de deelnemers een boterham met gehakt. De mountainbiketocht is opgenomen in de VBR- kalender en kon vorig jaar op 588 deelnemers rekenen.

Starten kan tussen 8 en 14 uur aan recreatiedomein De Watewy in de Hondstraat in Tielt. Fietsbewaking, douches en kleedkamers zijn beschikbaar. Leden van VBR, BWB of Pasar betalen ter plaatse drie euro, niet-leden vijf euro.