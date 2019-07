Pasar doet het ‘ip de kleinste vitesse’ Sam Vanacker

23 juli 2019

14u15 3 Tielt Vrijetijdsvereniging Pasar Tielt schakelt op zondag 4 augustus terug ‘Ip de kleinste vitesse, een toerk’alomme rond Tielt’. “ Vorig jaar mochten wij maar liefst 237 deelnemers verwelkomen. Daarom ook dat we het na zes jaar al een klassieker durven noemen.”

Deelnemers hebben de keuze tussen een traject van 27 of 45 kilometer. Dit keer gaat het via knooppunten richting De Ginste, Marialoop en Pittemberg. “We starten aan sporthal De Ponte, waar ter hoogte van sportcafé Zaal Zeven een demo wordt gegeven met elektrische fietsen. Onderweg trakteren we met een verfrissend pintje en een deugddoend ijsje. Aan de eindmeet wacht een beloning en een vleugje muziek”, aldus Rik Durnez van Pasar. Leden betalen 4 euro, niet-leden 5 euro. Starten kan tussen 13 uur en 15.30 uur.