Pas opgerichte cultuurvereniging zet werking terug on hold Sam Vanacker

03 augustus 2020

12u41 0 Tielt De nieuwe cultuurvereniging vtbKultuur Tielt, De nieuwe cultuurvereniging vtbKultuur Tielt, die met drie maanden vertraging op 12 juli haar eerste activiteit organiseerde , heeft de werking opnieuw stilgelegd door het stijgende aantal coronabesmettingen.

“We kunnen terugblikken op een geslaagde wandeling op 12 juli, maar ons plan om op 9 augustus onze eerste culturele picknick te organiseren in Huis Tabor moeten we bijstellen. De huidige situatie omtrent de coronabesmettingen is niet iets om vrolijk van te worden. Het is zelfs zo dat de situatie in Tielt slechter is dan in de direct omliggende buurgemeentes. Daarom hebben we met het bestuur beslist om geen onnodige risico’s te nemen. We willen als cultuurvereniging het goede voorbeeld geven, ook al valt het ons zwaar.”

De eerstvolgende activiteit van vtbKultuur wordt een lezing en boekvoorstelling van ‘Vergeten Helden’ door Tieltenaar Dirk Verbeke en fotograaf Johannes Van de Voorde. Die voorstelling staat (voorlopig) gepland in oktober in Huis Tabor.