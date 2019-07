Pas geopend en meteen waterpret in pop-upbar Summer of C Sam Vanacker

11 juli 2019

17u11 12 Tielt Stijn Verhalle en Tine Vandamme van evenementenlocatie Pastorie Caeneghem toverden voor het tweede jaar op rij de voormalige pastorietuin om tot een pop-upbar in Franse stijl. Compleet met petanquebaan en zwemvijver.

De ‘Summer of C’ ligt ver weg van de drukte, verdoken tussen het groen in het hart van Kanegem. Geen luide muziek of dj’s, maar gewoon ‘op het gemak’ genieten. De lay-out van de zomerbar werd dit jaar flink aangepast. Zo werd de petanquebaan verplaatst en is er ook voor een ligweide gezorgd.

Snoepbar

“De focus ligt meer nog dan vorig jaar op zitcomfort en rust. Het moet hier voelen alsof je in het zuiden van Frankrijk zit”, legt Stijn Verhalle uit. “Verder hebben we ook de kaart wat uitgebreid. Zo is er een groot aanbod alcoholvrije mocktails en kan er op donderdagavond telkens van huisgemaakte hamburgers worden genoten. Mits reservatie kan er ook gebarbecued worden. Verder serveren we opnieuw koude en warme tapas, terwijl mijn elfjarige zoontje Cyriel een snoepbar runt.” Veel gezinnen vonden donderdag al de weg naar Kanegem. Kinderen kunnen zich wagen aan een spelletje petanque, maar absolute topper voor het jonge volkje is de zwemvijver. Elis (6) en Noah (8) Van De Maele waren de allereersten die zich aan een duik waagden. “Vorig jaar zijn ze hier ook al eens komen zwemmen tijdens een bezoekje met oma”, legt papa Jelle Van De Maele uit. “Of het water niet te koud is? Voor Noah en Elis maakt dat helemaal niets uit.” ‘Summer of C is elke dag open vanaf 14 uur tussen 11 juli en 18 augustus.