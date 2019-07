Parking collegesite wordt opnieuw drive-in cinema Sam Vanacker

12 juli 2019

13u11 0 Tielt Op donderdag 29 augustus wordt de parking van de Collegesite terug omgetoverd tot een drive-in cinema in Amerikaanse stijl. Welke film vertoond wordt hangt af van een online stemronde.

Bezoekers kunnen er gratis oprijden en zich in hun wagen installeren, waarna het alleen nog een kwestie is van de radio op de juiste frequentie te zetten voor het geluid. De film start rond 21 uur, bij zonsondergang. Welke film er precies getoond zal worden moet een online stemronde uitwijzen. De kandidaten zijn A Star is Born (met Lady Gaga en Bradley Cooper), Girl (het bejubelde debuut van Lukas D’hont), The Founder (met Michael Keaton), The Greatest Showman (musical met Hugh Jackman) en The Hundred Foot-Journey (met Helen Mirren). Stemmen kan nog tot en met 28 juli via de facebookpagina van de stad Tielt.