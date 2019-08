Parkeerverbod en tijdelijk eenrichtingsverkeer door passage BinckBank Tour SVR

13 augustus 2019

11u51 0 Tielt Naar aanleiding van de doortocht van de BinckBank Tour op woensdag 14 augustus in Kanegem worden enkele tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

Tussen 10.30 en 16.30 uur geldt een parkeerverbod in een deel van de Keizerstraat, Kanegem-Dorp en Aarselekapellestraat. Verder geldt tussen 12 en 16.30 uur eenrichtingsverkeer op het parcours. Die maatregel is van toepassing voor de Kanegemstraat, Mooremandestraat, Oosthoekstraat, Neringenstraat, Oude Gentweg, Aarselekapellestraat, Kanegemstraat, Kanegemdorp en de Keizerstraat. De wedstrijd passeert vier keer in Kanegem. De renners worden verwacht om 12.49, 14.25, 15.10 en 15.54 uur.