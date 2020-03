Paal aangereden, dader ligt wat verderop te slapen in zijn wagen VHS

02 maart 2020

18u22 3

De politie heeft maandag een Poolse automobilist verhoord die op de Deinsesteenweg in Tielt een verlichtingspaal had aangereden. De dertiger lag te slapen in zijn voertuig toen de inspecteurs op zijn raampje kwamen tikken. De wagen stond vlak bij de aangereden paal geparkeerd langs de weg. Het voertuig was beschadigd, waardoor het voor de bestuurder geen zin had de aanrijding te ontkennen. De man zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.