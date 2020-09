Overweg Hogenhovestraat gaat dicht voor werken Sam Vanacker

02 september 2020

15u26 5 Tielt Infrabel plant vernieuwingswerken aan de overweg op de Hogenhovestraat in Aarsele. Vanaf dinsdagavond 8 tot en met donderdagochtend 10 september is de overweg dicht.

In de Hogenhovestraat en de Statiestraat in Dentergem is alleen plaatselijk verkeer toegelaten. De overweg zelf is dicht voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers. De omleiding richting Dentergem loopt via de Deinsesteenweg, Tieltsesteenweg en Dentergemstraat op grondgebied Deinze en de Wontergemstraat en Meulebeeksesteenweg in Dentergem. Richting Aarsele verloopt de omleiding dan in omgekeerde richting.