Oudejaarsfuif in Europahal krijgt vervolg Sam Vanacker

11 oktober 2019

10u59 0 Tielt Na een eerste geslaagde editie vorig jaar kan je straks terug de overgang van oud naar nieuw vieren in de Europahal. Horecacollega’s Jonas Desmet en Sander Vuylsteke breien een vervolg aan de ‘Discover’-oudejaarsfuif. Nieuw is dat er met twee verschillende zalen en meer dj’s gewerkt wordt.

“We hebben het concept wat aangepast”, zegt Jonas. “Zo zijn er voortaan twee zalen met enerzijds commerciële muziek en anderzijds deephouse en techno. Waar we vorig jaar nog vijf dj’s hadden in één zaal, worden dat er nu dus een pak meer. Verder introduceren we ook een nieuwe vip- en all-informules op Discover 2020. En net als vorig jaar zorgen we uiteraard voor een groot ledscherm om allemaal samen af te tellen naar 2020. Voor wie het tot ’s ochtends vroeg uitzingt zullen we boterkoeken voorzien. Nadien zijn er afterparty’s in cafés De Keet en de Pièce Unique.”

Tickets zijn te verkrijgen in de horecazaken of online te bestellen via de facebookpagina van Discover 2020