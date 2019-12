Otto is eerste kerstkindje in Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

25 december 2019

14u58 0 Tielt In het Sint-Andriesziekenhuis werd woensdag een kerstbaby geboren. Voor mama Floor Bogaert en papa Martijn Coudenys zal Kerstmis voortaan extra bijzonder zijn.

De kleine Otto Coudenys zag het levenslicht om 11.52 uur en is daarmee de eerste kerstbaby die in Tielt geboren werd op 25 december 2019. Otto is het eerste kindje van Floor Bogaert en Martijn Coudenys uit Pittem. Otto is overigens niet de enige kerstbaby die in de regio Roeselare-Tielt-Izegem geboren werd. In de nacht van dinsdag op woensdag werd in AZ Delta in Roeselare ook al de kleine Eduard geboren, het eerste kindje van Alexandra en Adrian Ceara uit Roeselare.