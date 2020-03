Orde van Drie Sleutels wil Tielt carnaval vieren in de zomer: “Kan het begin zijn van mooie nieuwe traditie” Sam Vanacker

28 maart 2020

07u00 0 Tielt Als het aan de Orde van de Drie Sleutels ligt, vindt het carnavalsweekend dit jaar alsnog plaats in de zomer, nadat het in maart werd afgelast. Het is nog wachten op de zegen van het stadsbestuur, maar volgens schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt) is de piste op z’n minst het overwegen waard.

Op vrijdag 13 maart maakte de Orde van de Drie Sleutels bekend dat het carnavalsweekend afgelast was. Een bittere pil, want voor het eerst in acht jaar waren er nog eens twee kandidaten voor de titel van Stadsprins. Eindelijk zou het carnaval van Tielt nog eens een échte verkiezingsstrijd krijgen. Volgens voorzitter Joost Spillebeen hadden kandidaat-prinsen Wesley Campe en Brian Anne, net als kandidaat-sleutelfee Irene Verbeke al erg veel tickets verkocht voor de verkiezing. Het carnaval zou eindelijk nog eens een broodnodige topeditie beleven. Maar dat was buiten het coronavirus gerekend.

Een definitieve datum ligt nog niet vast, maar als we het in een van de weekends na Zotte Maandag kunnen doen, dan kan dat zelfs ook onze stoet een boost geven. Wie weet, wordt het zelfs het begin van een mooie nieuwe traditie. Joost Spillebeen

Nieuwe traditie?

“We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben meteen de koppen bij elkaar gestoken”, zegt de voorzitter. “Niet alleen is er het financiële aspect, we zitten ook met een verkiezing om u tegen te zeggen. Bovendien zijn twee van de drie kandidaten jonge, enthousiaste mensen. Voor hen doen we het. Jonge mensen warm maken voor carnaval was een van mijn drijfveren toen ik drie jaar geleden voorzitter werd. Deze kans kunnen en willen we dus niet laten schieten. Op voorwaarde dat we de Europahal in augustus ter beschikking hebben, moet het carnaval verplaatsen naar de zomer zeker een haalbare kaart zijn. In Kortrijk en Limburg wordt carnaval al langer in de zomer gevierd, terwijl we wat dichter bij huis ook Zotte Maandag hebben in Pittem. Een definitieve datum hebben we uiteraard nog niet, maar als we het in een van de weekends na Zotte Maandag kunnen doen, dan kan dat ook onze stoet een flinke boost geven. Misschien wordt het zelfs het begin van een heel mooie nieuwe traditie.”

Als iedereen alles wil verschuiven, dan zal er straks op heel korte termijn heel erg veel te doen zijn. Er zijn gewoon niet genoeg dagen in het jaar om alles opnieuw in te plannen. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze

Afwachten

Al beseft Joost ook dat alles afhangt van de duur van de coronacrisis. “We staan met het voltallige bestuur achter het idee en gaan ervoor blijven vechten, maar tegelijk moeten we net als iedereen de kat uit de boom kijken en de maatregelen afwachten. De grote zomerfestivals die begin juli plaatsvinden komen weliswaar in het gedrang, maar wij zijn geen Werchter of Tomorrowland. Bovendien zouden we op het einde van de zomervakantie zitten. We blijven hier heel hard in geloven.”

Niet alles verplaatsen

“Er wordt voorzichtig over nagedacht”, zegt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Als er zoals vroeger maar één kandidaat was geweest, dan was het sop de kolen niet waard, maar in dit geval snap ik de vraag wel. Het grote probleem is de agenda. We kunnen niet alles verplaatsen naar een latere datum.” Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) treedt de schepen bij. “Als iedereen alles wil verschuiven, dan zal er straks op heel korte termijn heel erg veel te doen zijn. Er zijn gewoon niet genoeg dagen in het jaar voor alles. Bovendien weet niemand hoe lang deze crisis nog zal duren. Na de huidige situatie zullen we evalueren wat al of niet mogelijk is.”

Ook in Roeselare?

Ook het Roeselaarse carnaval, dat steevast op dezelfde datum valt als dat van Tielt, is afgelast. Ook daar gaan stemmen op om het carnaval naar de zomer te verschuiven, maar er zijn nog geen beslissingen genomen. “Het is nog te vroeg”, zegt schepen José Debels (CD&V), die ook voorzitter is van het Rodenbach Carnavalscomité. “In eerste instantie is het afwachten hoe de coronacrisis verloopt. Ook is het nog niet duidelijk of de zomer een haalbare kaart is. In die periode hebben we sowieso al heel veel evenementen op de agenda, van de Batjes over 11 en 21 juli tot het Natourcriterium en West-Vlaanderens Mooiste.”