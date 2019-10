Oproep voor evenementen voor ‘Tielt Wintert’ SVR

01 oktober 2019

12u35 0 Tielt Tielt bundelt weer alle evenementen die tussen 28 november en 31 januari plaatsvinden in Groot-Tielt onder de paraplu ‘Tielt Wintert’. Inschrijven kan nog tot 18 oktober.

Het principe van ‘Tielt Wintert’ is bijna hetzelfde als dat van ‘Tielt Zomert’. Alle niet-commerciële evenementen, zoals nieuwjaarsconcerten of andere activiteiten, komen in aanmerking voor de activiteitenagenda. Er wordt een apart campagnebeeld ontwikkeld, er is een gezamenlijke persconferentie en het evenement zal te vinden zijn op www.tieltwintert.be en in de andere communicatiekanalen van de stad. Wie een plaatsje wil, moet tegen 18 oktober alle praktische info bezorgen aan de stad via evenementen@tielt.be of op 051/42.81.16.