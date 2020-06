Oppositiepartijen N-VA en Open Vld blijven gebrek aan overleg hekelen Sam Vanacker

21 juni 2020

14u29 0 Tielt Oppositiepartijen N-VA en Open Vld verwijten het Tieltse stadsbestuur dat er geen overleg is met de oppositie over de postcoronamaatregelen.

Beide partijen braken tijdens de voorbije twee gemeenteraden een lans voor de oprichting van een relancewerkgroep met daarin leden van zowel de oppositie als van de meerderheid. Begin juni leek de bestuursmeerderheid op die vraag in te gaan en op de gemeenteraad werd toen beslist dat er een gezamenlijke werkgroep of commissie zou opgericht worden.

Volgens Veerle Vervaeke (Open Vld) is die belofte echter dode letter gebleven. “De bereidheid om samen te werken blijkt een lege doos. Tot nu toe is nog geen enkel initiatief genomen”, aldus Vervaeke. “De tijd raakt op, het is stilaan te laat. Het is duidelijk dat de meerderheid overtuigd is van haar eigen grote gelijk en geen enkele inspraak of samenwerking tolereert. Bijzonder jammer dat zelfs in een dergelijke crisisperiode een samenwerking tussen de partijen niet kan.”