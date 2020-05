Oppositiepartij sp.a wil dat stad zelf kinderopvang voorziet voor werkende ouders Sam Vanacker

06 mei 2020

12u41 2 Tielt De sp.a van Tielt komt met het oog op de heropening van de winkels op 11 mei met een opmerkelijk voorstel. Om de opvang in de scholen niet te overbelasten en om thuiswerkende ouders te verlossen wil de partij dat het stadsbestuur zelf noodopvang organiseert tijdens de schooluren. Concreet denkt de partij daarvoor aan de Europahal en De Kommel.

“Als blijkt dat niet iedere ouder die wil werken terecht kan op school voor kinderopvang, moet het stadsbestuur klaar staan om dit aanbod toch mee te garanderen”, meent Simon Bekaert (sp.a). “Vanaf 11 mei gaan winkels weer open en heel wat zelfstandigen gaan dan weer aan de slag. Maar het is niet zeker of er de komende weken binnen het onderwijs voldoende personeel of ruimte beschikbaar zal zijn voor kinderopvang voor iedere leeftijdsgroep. De hogere overheid heeft het economische luik niet gekoppeld aan het onderwijsluik. Via een online petitie, gericht aan de Nationale Veiligheidsraad, vragen werkende ouders met jonge kinderen ondertussen met duizenden om opvangmogelijkheden. Waar de hogere overheden falen, kunnen lokale besturen het verschil maken. Het stadsbestuur beschikt over een ruime accommodatie en heeft een eigen opvangdienst. Naast de gebouwen van Tanneke kunnen eventueel ook de accommodatie van de Kommel en de lokalen van de Europahal ingeschakeld worden. Zo zouden we, samen met het opvangaanbod van de scholen, voor alle werkende ouders met kinderen opvang kunnen garanderen.”

Het voorstel staat komende donderdag op de agenda van de allereerste digitale gemeenteraad in Tielt.