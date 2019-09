Oppositiepartij sp.a vreest kostprijs herinrichting administratief centrum als tijdelijk dagverzorgingscentrum Sam Vanacker

06 september 2019

16u20 3 Tielt Oppositiepartij sp.a vreest dat het plan van Zorg Tielt om het administratief centrum van het OCMW in de Deken Darraslaan tijdelijk in te schakelen als dagverzorgingscentrum duur zal uitvallen. Volgens schepen van Sociale Zaken Pascale Baert (Iedereen Tielt) is het echter de beste oplossing in afwachting van de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum.

Het OCMW moet het pand in de Volderstraat, waar nu nog dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft zit, tegen 1 november verlaten. Het OCMW kreeg de kans het pand te kopen, maar ging daar niet op in omdat er plannen op tafel liggen voor de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum op de zorgsite. In afwachting daarvan wordt straks de benedenverdieping van het administratief centrum van het OCMW ingeschakeld als tussenoplossing. Qua termijn wordt gemikt op twee jaar. In die periode zal een deel van het OCMW-personeel in containers moeten werken.

Oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a), die geen voorstander is van de plannen, merkte op dat de huur van die containers alleen al zestienduizend euro per jaar zal bedragen. “Dat is nog altijd minder dan de huur van een pand”, reageert schepen van Zorg Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Wat de eventuele aankoop van het pand in de Volderstraat betreft, we zijn geen immobiliënkantoor. Het is niet onze taak om particuliere woningen te kopen en die dan weer door te verkopen. Het administratief centrum blijft de beste oplossing.”

Baert benadrukte dat bij de herinrichting van het administratief centrum rekening gehouden wordt met het tijdelijke gegeven. “Het schrijnwerk aan de ramen wordt vernieuwd en ook over de keuken wordt nagedacht, maar telkens gaat het om minimale investeringen die sowieso hadden moeten gebeuren. Verder kunnen de gebruikers van het dagverzorgingscentrum perfect terugvallen op de diensten die al aanwezig zijn op de zorgsite vlakbij.”