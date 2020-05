Oppositie verwijt meerderheid gebrek aan initiatief omtrent bestelling mondmaskers Sam Vanacker

09 mei 2020

13u38 0 Tielt Op 4 mei liet het stadsbestuur weten dat er voor elke Tieltenaar ouder dan zes jaar een mondmasker besteld is. Wanneer die maskers verdeeld zullen kunnen worden is evenwel nog niet duidelijk. Volgens oppositiepartijen Open Vld/N-VA en sp.a had het stadsbestuur veel eerder al op eigen initiatief mondmaskers moeten bestellen.

De gemeenten die deel uitmaken van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Midwest plaatsten eind april een grote bestelling mondmaskers, maar verschillende gemeenten, waaronder Roeselare en Meulebeke, namen zelf initiatief. Zo heeft Roeselare op dit moment 120.000 maskers in reserve en werden er in Staden zelfs al overal mondmaskers bedeeld. “Tielt nam echter geen concreet initiatief om dit zelf te voorzien”, aldus Simon Germonpré (Open Vld). “Men weet zelfs nog niet wanneer deze worden geleverd in Tielt. Laat staan wanneer de burgers deze ter beschikking zullen hebben. ‘Ergens in de tweede helft van mei’ is geen antwoord. Als grootste gemeente in de regio hadden we nochtans een voortrekkersrol moeten spelen, maar Tielt hinkt spijtig genoeg hopeloos achterop.”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) verdedigde zich. “Door voor de groepsaankoop te kiezen verzekeren we ons van kwaliteitsvolle maskers die voldoen aan de normen en voorschriften van de overheid. Bovendien is er voor de kinderen tussen 6 en 12 een afzonderlijk model. Anderzijds werden er al ruim 4.500 mondmaskers genaaid op initiatief van burgers. Daarnaast hebben we op dit moment trouwens nog een noodreserve van 2.500 chirurgische mondmaskers.”