Oppositie kwaad dat Tieltenaars nog geen mondmaskers gekregen hebben: “U hebt geen mondmaskers besteld, u hebt vijgen na Pasen besteld” Sam Vanacker

05 juni 2020

09u49 0 Tielt Tijdens de gemeenteraad donderdag hekelden zowel sp.a als N-VA/Open Vld het feit dat de Tieltenaars nog steeds geen mondmaskers hebben gekregen van de stad. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) zit verveeld met de zaak.

188.500 mondmaskers, waaronder ook die voor de Tieltenaars, staan al een week vast op Zaventem door een douanekwestie. Eigenlijk hadden de maskers al begin mei in ons land moeten zijn, maar de grote groepsbestelling liep vertraging op. Sommige gemeenten, zoals Ruiselede, Roeselare, Meulebeke en Hooglede, plaatsten een tweede bestelling bij een andere leverancier en konden ondertussen wel al een eerste lading maskers verdelen onder hun burgers. Tielt niet. “Het is schaamtelijk dat de Poolse ambassadeur het ziekenhuis al mondmaskers kon bezorgen vanuit Szamotuly, terwijl er voor de eigen burgers nog geen mondmaskers zijn”, zegt oppositieraadslid Simon Bekaert (sp.a). “U hebt geen mondmaskers besteld, u hebt vijgen na Pasen besteld. Niets belette u om nog een aparte bestelling te plaatsen, maar dat gebeurde niet. Symptomatisch voor het totale gebrek aan daadkracht van deze meerderheid. In een crisis moet een stadsbestuur er staan. In Tielt hoort of ziet men het stadsbestuur niet.”

Pech

“Toen de Veiligheidsraad duidelijk maakte dat mondmaskers een belangrijke rol zouden spelen bij de exit hebben we snel geschakeld”, reageert burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Via een intergemeentelijke groepsaankoop hebben we eind april gekozen voor solidariteit, kwaliteit en een goede prijs voor herbruikbare stoffen maskers. Chirurgische mondmaskers zijn per slot van rekening amper acht uur bruikbaar. Maar spijtig genoeg hebben we pech met de levering. Tielt is trouwens niet het enige slachtoffer. Ook in Izegem wacht men op de maskers en we hebben bij de overheid al aangedrongen op een snelle vrijgave. Zodra de douane de maskers vrijgeeft, zullen ze verdeeld worden. Wat uw opmerking over daadkracht betreft, u wil blijkbaar niet zien wat er al allemaal gebeurd is. Ik kan verzekeren dat onze administratie en onze technische dienst al bergen werk verzet hebben en niets dan respect verdienen.”