Oppositie hekelt kostprijs digitale burgerbevraging Sam Vanacker

04 oktober 2019

12u42 0 Tielt De stad voerde onlangs een enquëte uit bij de bevolking aan de hand van het digitale platform Kiesmee.be. Daarmee konden inwoners aangeven wat ze de komende zes jaar prioritair vonden. Uiteindelijk deden amper 394 inwoners, of 2,3 procent van de Tieltenaars, mee. Oppositieraadslid Simon Germonpré (Open Vld) vroeg zich tijdens de voorbije gemeenteraad af of het sop de kolen dan wel waard was.

“We juichen burgerparticipatie uiteraard toe, maar de timing van de bevraging, zo net voor de grote vakantie, was ongelukkig, waardoor het bereik beperkt was”, aldus Germonpré. “Een kostenplaatje van 2.674,35 euro is niet te verantwoorden voor dergelijk bereik, terwijl het ook niet duidelijk is wat met de resultaten zal aangevangen worden.” Schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) verdedigde zich. “De bevraging heeft in totaal elf weken gelopen, dus langer dan de duur van de vakantie. Wat het bereik betreft ligt die 2,3 procent wel degelijk in de lijn van het bereik van gelijkaardige initiatieven in andere gemeenten. Bovendien is het een stuk hoger dan het bereik dat we in 2013 haalden met de fysieke thema-avonden. Toen kwamen over alle deelgemeenten heen vijftig inwoners opdagen voor die vergaderingen.”

“De kostprijs is bovendien wel te verantwoorden, want we kunnen het platform blijven gebruiken voor andere bevragingen. Voor eenmalig gebruik was het kostenplaatje inderdaad 2.674 euro, maar wij kozen ervoor om het platform te betalen voor de hele legislatuur. We betaalden daarvoor 4.700 euro, maar daarmee kunnen we er de komende zes jaar gebruik van maken voor allerhande bevragingen. De resultaten tenslotte geven ons een prima beeld van welke thema’s er leven bij de bevolking. En we gaan er wel degelijk rekening mee houden bij de opmaak van het meerjarenplan.”