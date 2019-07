Opnieuw streekbierloop, bierkistenrace en streekbieravond op Aarsele Kermis Sam Vanacker

15 juli 2019

14u20 2 Tielt Aarsele maakt zich stilaan op voor het kermisweekend. Op zaterdag 3 augustus staat het hartje van de Tieltse deelgemeente terug helemaal in het teken van bier met een streekbierloop, bierkistenrace en een streekbieravond. Op zondag 4 augustus pakken de Toneelvrienden opnieuw uit met een wagenspel.

Onder het motto dat er na elke inspanning ook wat ontspanning nodig is, legt de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele alle sportieve lopers, wandelaars en joggers in de watten met een streekbierloop. Vanaf 14 uur kan er op een afgesloten, verkeersvrij parcours gelopen worden. Per afgelegde ronde van anderhalve kilometer krijgen de deelnemers een streekbiertje, met een maximum van zes streekbieren. De jongere deelnemertjes lopen voor snoep. Inschrijven kost 12 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen, wie de dag zelf inschrijft, betaalt respectievelijk 15 en 7 euro.

Bierkistenrace

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Aarseelse muziekvereniging ook opnieuw een ludieke bierkistenrace vanaf 17.30 uur. Teams van vier personen (ouder dan 12 jaar) dienen zo snel mogelijk een hindernissenparcours af te leggen op een billenkar. Elke deelnemer op de kar krijgt een afzonderlijke opdracht. Inschrijven kost 25 euro per team. Elke deelnemer krijgt een streekbierenpakket en de teams die in de top drie eindigen kunnen rekenen op een grote biermand.

Streekbieravond

Tijdens en na beide evenementen kunnen deelnemers, bezoekers en sympathisanten terecht op het terras van de parochiezaal voor de achttiende editie van de streekbieravond van Sint-Cecilia. Op de kaart staan meer dan twintig verschillende bekende en minder bekende streekbieren. Voor wie minder houdt van bier worden cava, frisdrank en andere alternatieven voorzien.

Inschrijven voor zowel de streekbierenloop als de bierkistenrace kan via de website www.cecilia-aarsele.be of via streekbier@cecilia-aarsele.be.

Wagenspel op zondag

Traditioneel wordt het kermisweekend in Aarsele afgesloten door de Toneelvrienden van Aarsele. Zij brengen op zondag 4 augustus een gratis wagenspel in de tuin van het voormalige gemeentehuis. Het toneelstuk in kwestie wordt ‘Gelijk De Bananen’ van auteur Eddy Van Ginckel. Er zijn twee voorstellingen gepland, om 11.30 uur en om 19 uur. Vanaf 20 uur is de bar open en komt er een dj plaatjes draaien.