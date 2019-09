Operettegezelschap A Tempo! ruilt Tielt permanent in voor Izegem Sam Vanacker

05 september 2019

16u13 0 Tielt Operettegezelschap ‘a TEMPO!’ verhuist de maatschappelijke zetel naar Izegem. Vorig najaar trok het gezelschap door de werken in CC Gildhof voor het eerst naar CC De Leest in Izegem voor de voorstelling van ‘Die Fledermaus’. Die ervaring is zodanig goed meegevallen dat het gezelschap nu definitief verkast naar Izegem.

‘A Tempo!’ is de voorbije jaren bezig met zichzelf opnieuw uit te vinden en trekt volop de kaart van de vernieuwing. Een heel bewuste keuze, want ‘A Tempo!’ is het laatste operettegezelschap in de brede regio. “Sinds de komst van tenor Ludwig Van Gijsegem, die via via plots bij ons terechtkwam, hebben we nagedacht over hoe we ons gezelschap weer op de operettekaart kunnen zetten”, legt secretaris Joséphine Honnay uit. “We brachten onder andere een nieuwe cd uit en zetten een grootse nieuwe productie op poten. Het was de bedoeling dat we ‘Die Fledermaus’ in oktober in het Gildhof konden brengen, maar doordat de werken vertraging opliepen zijn we toen verhuisd naar de Leest in Izegem.”

A Tempo! is nu niet langer een afkorting voor het ‘Tielts Ensemble voor Muzikale Producties en Operettes’, maar gewoon een naam.” Joséphine Honnay

Nieuw publiek

Daar werd het gezelschap met open armen ontvangen. “De accommodatie en de faciliteiten zijn er fantastisch. Ook de opkomst was mooi en we boorden er meteen ook een nieuw publiek aan, wat ons uiteindelijk deed beslissen om van Izegem onze permanente thuisbasis te maken. In zekere zin kadert deze beslissing ook binnen de nieuwe weg die we zijn ingeslagen. Onze repetities zullen voortaan in De Leest plaatsvinden en A Tempo! is nu niet langer een afkorting voor het ‘Tielts Ensemble voor Muzikale Producties en Operettes’, maar gewoon een naam. Al is dat eerder een formaliteit.”

Joséphine benadrukt dat de verhuis niet betekent dat de band met Tielt verdwenen is. “We zijn het Gildhof en Tielt uiteraard dankbaar voor de mooie jaren van samenwerking en in de toekomst zullen we vanzelfsprekend met veel plezier nog opvoeringen brengen in het Gildhof.” Behalve de verhuis is er ook op bestuursvlak nieuws. Met sopraan Leen Van Hoecke en fluitiste Wilma Eekman zijn er twee nieuwe bestuursleden bijgekomen, waarmee het bestuur van A Tempo! nu acht leden telt.

Drie concerten gepland

In de komende maanden heeft het kersverse Izegemse operettegezelschap drie concerten gepland. Op 6 oktober spelen ze in de Sint-Vincentius a Paulokerk te Kleit (Maldegem), op 3 november in De Leest in Izegem en op 1 december staan ze in de Sint-Janskerk in Oostende. Elk van de concerten start om 15 uur. Kaarten voor de voorstellingen kosten 20 euro het stuk en kunnen gereserveerd worden op info@atempo.be of op 0485/76.94.01.