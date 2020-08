Openstaande bedragen bij Tieltse bib betaal je voortaan ook online CDR

31 augustus 2020

11u50 2 Tielt Sinds kort kan je openstaande bedragen bij de Tieltse bib gewoon van bij je thuis betalen via de onlinetoepassing ‘Mijn Bibliotheek’. Je fysiek verplaatsen hoeft dus niet meer.

Wie beschikt over een online bibliotheekprofiel bij ‘Mijn Bibliotheek’ heeft wellicht al gemerkt dat dit het gebruik van de bib een flink stuk makkelijker maakt. Verlengen, reserveren, keuzelijsten aanmaken, de ontleningen van de kinderen bijhouden, … Alles wordt samengebracht in die ene toepassing. Voortaan kan je ook betalingen regelen via ‘Mijn Bibliotheek’.

Wie nog een bedrag heeft openstaan, een reserveringskost van 50 cent bijvoorbeeld, kon dit tot voor kort enkel afhandelen ter plaatse in de bib. Dat kan voortaan dus ook van thuis uit via ‘Mijn Bibliotheek’. Je hebt wel de Payconiq/Bancontact-app nodig op je smartphone of een bankkaart en verificatietoestel. Om te betalen log je in op ‘Mijn Bibliotheek’ en bekijk je vervolgens de info over je lidmaatschap. Naast ‘Betalingen’ kan je klikken op het openstaande bedrag en vervolgens krijg je het overzicht van alle openstaande bedragen te zien. Ga verder door op ‘Betaal nu’ te klikken, scan de QR-code in de Payconiq/Bancontact app of reken af met de bankkaart en het verificatietoestelletje van jouw bank.

Nog geen profiel bij Mijn Bibliotheek? Ga naar tielt.bibliotheek.be, klik op’ Aanmelden’ bij ‘Mijn Bibliotheek’, klik op ‘Maak een profiel’ aan en volg de verdere instructies.