Opendeur met demo ‘Horseball’ bij stal Vincent Martens Sam Vanacker

22 november 2019

11u41 8 Tielt Paardentrainingscentrum Vincent Martens gooit op zaterdag 23 november de deuren open voor het publiek. Op het programma van de opendeurdag staan verschillende paardenproeven en demonstraties, waaronder een demo van de relatief jonge sport ‘Horseball’.

Met de opendeurdag in de paardenstal in de Ondankstraat in Kanegem wordt meteen ook de tweede verjaardag van de nieuwe overdekte wedstrijdpiste in de verf gezet. De dag start om 12.30 uur met lessen Start-2-Ride en een aantal groepslessen voor beginners en gevorderden. Om 16 uur komt Sinterklaas langs en een half uurtje later zijn er privélessen met Eloise Clyncke en Vincent Martens zelf.

Hoogtepunten van de opendeurdag worden de Horseball-demo om 19 uur en de Krismar Masters Proeven om 20 uur. Bij Horseball, een sport die in de jaren zeventig ontstaan is in Frankrijk, nemen twee ploegen van zes ruiters het tegen elkaar op in een soort handbalwedstrijd te paard. Bij de showproeven daarna moeten ruiters zo lang mogelijk een foutloze combinatie afleggen, terwijl de moeilijkheidsgraad per ronde stijgt. Nadien is er een afterparty met dj Walter. De inkom is gratis.