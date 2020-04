Open Vld vraagt dat lokale belastingen op handel en horeca opgeschort worden Sam Vanacker

16u49 10 Tielt Open Vld Tielt stelt voor dat alle lokale belastingen op handel en horeca tijdelijk opgeschort worden. De partij wil ook dat de stad met een extra hinderpremie komt voor de zelfstandigen die noodgedwongen gesloten zijn. Het stadsbestuur reageert dat er sowieso bepaalde compensatiemaatregelen zullen komen.

Concreet wil de oppositiepartij dat alle lokale belastingen op handel en horeca opgeschort worden, dat concessievergoedingen geschrapt worden, dat er een lokale hinderpremie voorzien wordt bovenop de Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro, dat parkeerretributies stilgelegd worden en dat alle inwoners een Tieltse cadeaubon krijgen na de crisis.

Het stadsbestuur laat weten dat er hoe dan ook compensatiemaatregelen zitten aan te komen, maar volgens schepen Hedwig Verdoodt (CD&V) is het nog te vroeg om nu al concrete voorstellen op tafel te leggen. “We krijgen veel vragen van horeca en handelaars en we zijn bezig aan een lijst van mogelijke maatregelen. Het staat buiten kijf dat er iets zal gebeuren, maar wat kan ik nu nog niet zeggen. Op dit moment is de gezondheid van de mensen nog steeds onze prioriteit. Daarnaast is het ook aangewezen dat dergelijke maatregelen in overleg met andere gemeentebesturen in de regio gebeuren. We willen hier geen opbod van maken.”