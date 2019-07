Open Vld: “Onderhoud bermen moet beter” Sam Vanacker

14u48 0 Tielt Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld) vindt dat het onderhoud van de bermen beter kan. Normaal kunnen de bermen al vanaf 15 juni gemaaid worden, maar volgens Vervaeke is er te laat aan die werken begonnen, waardoor het gras op veel plaatsen nu erg hoog staat.

“Normaal moet de eerste fase van de maaiwerken al achter de rug zijn tegen de Europafeesten. Nochtans zijn veel bermen in Tielt nog altijd niet gemaaid”, zegt Vervaeke. “Bovendien lagen ook het Hulstplein, de Poelberg en het kerkhof er onlangs bijzonder betreurenswaardig bij. Waarom is er zo laat aan begonnen?”

Schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V) counterde dat het gras de afgelopen maand enorm groei is en dat de maaiwerken wel degelijk bezig zijn. “We hebben trouwens de maaiplanning en het bijhorende traject van jou (Vervaeke zat in de vorige legislatuur op de stoel van Vande Vyvere, nvdr.) overgenomen. Je bekritiseert dus in zekere zin je eigen beleid.”

Vervaeke stelde daarop bits dat als er zaken overgenomen worden van het vorige beleid, het huidige beleid die beter ook juist uitvoert. Meerderheidsraadslid An Vanden Bussche (Groen) mengde zich ook in het debat: “Veel burgers willen meer groen in Tielt. Het gras wat langer laten groeien, is dus geen ramp.”