Ook Tielt denkt na over grotere terrasjes deze zomer Sam Vanacker

25 mei 2020

17u07 1 Tielt Worden onze steden deze zomer massaal omgetoverd tot grote terrassen? Worden onze steden deze zomer massaal omgetoverd tot grote terrassen? In Kortrijk en Brugge zijn alvast plannen om de terrassen van de horecazaken minstens dubbel zo groot te maken , zodat horecauitbaters evenveel volk op hun terras kunnen zetten als voor de coronacrisis. Ook de Tieltse terrasjes zouden straks wel eens stevig kunnen uitbreiden.

“De voorstellen van Kortrijk en Brugge zijn me niet onbekend en ook wij denken al na over een eventuele uitbreiding van het terrasgebied van de cafés”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Maar tussen denken en doen ligt een afstand. De intentie is er, maar voor we knopen doorhakken, wachten we liever de richtlijnen van de overheid af. Als de social distancing voorschrijft dat er meer ruimte tussen de tafeltjes moet komen, lijkt het me logisch dat terrassen groter moeten kunnen worden. Of we straten of parkings gaan afzetten en welke locaties er in aanmerking komen? Daar ga ik op dit moment nog geen uitspraken over doen.”