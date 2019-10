Ook Ter Halle houdt ermee op Sam Vanacker

18 oktober 2019

15u33 4 Tielt Nadat eerder de uitbaters van cafés Barville en ‘t Forum aankondigden dat ze eind dit jaar de deuren van hun zaken sluiten laat nu ook Jochen Lefebre van café Ter Halle weten dat hij aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen.

Wat dat nieuwe hoofdstuk precies zal inhouden houdt de cafébaas liever nog even voor zich. “Na twaalf jaar Ter Halle kwam er onverwachts een wending die ons wat stof tot nadenken gaf”, klinkt het. “Daarom hebben we besloten nog een klein jaartje Ter Halle te doen met hart en ziel, om daarna de deuren te sluiten. Daarna krijgt Ter Halle een nieuw leven”, aldus Jochen. “Veel meer kan ik daar nu niet over kwijt. Sowieso gaan we ons nu eerst focussen op de maanden die nog resteren en we doen verder zoals we altijd gewoon zijn geweest. Wij blijven nog even op post.”