Ook echtgenote van voormalig gemeenteraadslid Gérard Dhondt overleden

22 juli 2020

15u58 0 Tielt Net geen drie maanden nadat in maart Gérard Dhondt (89) stierf, is nu ook zijn echtgenote Albertina Cleppe (84) overleden. Het koppel was heel gekend in Tielt.

Voormalig gemeenteraadslid Gérard Dhondt overleed op 19 maart, op een zucht van zijn 90ste verjaardag in het ziekenhuis. Vorige week vrijdag, op 17 juli, stierf ook zijn echtgenote, Albertina Cleppe. Samen runden ze vele jaren lang de begrafenisonderneming Dhondt, in de Stationsstraat in Tielt. Het echtpaar kreeg vier zonen en twee dochters. Er zijn ook acht kleinkinderen. Het afscheid van Albertina Cleppe vindt plaats in familiale kring, op vrijdag 24 juli.