Onze tips voor het weekend: schlagers, beats, metal, bier en motoren Valentijn Dumoulein

08 augustus 2019

11u37

Valentijn Dumoulein

TIELT: Muzikale ontdekkingen op Melkrock

Wie zijn festivals liever kleinschaliger en familievriendelijk wil, moet bij Melkrock op de Watewy-terreinen in de Hondstraat in Tielt zijn. De vzw Heelal organiseert er al jaren een gemoedelijk muziekfestival in een groen kader. De muzikale acts zijn vaak pareltjes of ontdekkingen die op de rand van een doorbraak staan. Zo kun je er Spinvis, het alter ego van de Nederlandse artiest Erik de Jong aan het werk zien, net als Jaguar Jaguar. Die band gooide hoge ogen op StuBru met de single ‘So Long’. Ook Mooneye, Crayon Sun en STAKE zijn het beluisteren en bekijken op Melkrock waard. Kinderen kunnen op het terrein ravotten op verschillende speeltoestellen en er is ook aparte animatie met onder andere een speelstraat. Tickets kosten twintig euro. Meer info op www.melkrock.com.

BESELARE: Bezemrock serveert nineties beats

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus strijkt op een festivalterrein in de Geluwestraat 12 Bezemrock neer. De affiche oogt divers, met op vrijdag vooral pompende beats met een knipoog naar de nineties, getuige namen als Furax, Da Hool, Bonzaï All Stars en Patje Krimson. Ook Robert Abigaïl komt een set spelen met MJ The Unique. Speciaal voor het festival maakten ze het nummer Samsara. Zaterdag voeren pop en rock de boventoon met elektropopband Vive La Fête en de techno van Praga Khan. Afsluiter wordt dj Shizzle le Sauvage, bekend van de filefuif op StuBru. Op zaterdagnamiddag is er ook een kidsfestival met veel randanimatie en onder andere de Raf Violi Discoshow en Clown Tommie. Tickets voor vrijdag of zaterdag kosten achttien euro. Een combiticket krijg je voor 35 euro. Meer info op www.bezemrock.be.

MOORSLEDE: West-Vlaams Bierfestival

Hoeve Dumoulin in de Slypsstraat in Slypskapelle vormt op 10 augustus het decor voor het vijfde West-Vlaams Bierfestival. Vijftien brouwerijen schenken er hun bieren in en laten je met plezier van al dat lekkers proeven. Met bieren van onder andere Rodenbach, Marhaba, ’t Verschil, Flapuit Slyps, Belgian Bux, Pater Pitte, Leroy, ’t Koelschip, Julia Beers, Axel Barbier en Strubbe. Er is ook een oldtimer-tractorrondrit van de Landelijke Gilde. Naast het gerstenat is er ook een streekproductenmarkt en er staan verschillende eetstandjes. Er zijn optredens van Arjoentje, De Noenkels en Jeanprez XXL. Voor de kleinsten staan er kleine en grote springkastelen. Meer info op www.westvlaamsbierfestival.be.

KORTRIJK: Alcatraz Hard Rock & Metal Festival

Dit jaar mogen metalfanaten een dagje langer rocken, want Alcatraz Hard Rock & Metal Festival duurt voor het eerst drie dagen. Het festival vindt plaats op 9, 10 en 11 augustus. De grootste namen op de affiche zijn Avatar, Avantasia en Soulfly. Er komt met La Morgue ook een derde podium met ruimte voor een reeks alternatieve metalbands. Het festival belooft een ruime variatie aan bands uit alle subgenres metal, van death en black metal tot classic rock. Er worden 24.500 toeschouwers op het festivalterrein op sportcampus Lange Munte verwacht. Dagtickets kosten 70 euro, een combiticket 150,5 euro. Meer info op www.alcatraz.be.

INGELMUNSTER: Mennefeesten

Elk muziekgenre lijkt dit weekend wel zijn festival te hebben en ook liefhebbers van het Nederlandse (levens)lied worden op zaterdag 10 en zondag 11 augustus op hun wenken bediend tijdens de Mennefeesten in Ingelmunster. Een feesttent op de hoek van de Bruggestraat en het Molleveld is het decor voor twee avonden vol toppers uit het genre. Zaterdag is er om 20 uur een Party Night met muziek van Peter Koelewijn en de jongens van Get Ready!. Jettie Pallettie komt de polonaise op gang trekken, terwijl Swoop en Yves Segers nog meer ambiance brengen. Op zondag is er om 20 uur Menne’s Showavond met schlagerkoning Christoff, een concert van de Nederlandse Corry Konings en muziek van Luc Steeno en Jo Vally. Tickets voor zaterdag kosten twintig euro en voor zondag vijfentwintig euro. Meer info op www.mennefeesten.be.

WAREGEM: 23ste Mirakeltreffen

De Waregemse Motorvrienden organiseren op zondag 11 augustus al voor de 23ste keer een bepijlde motorrit ten voordele van de vzw Ten Anker. Ten Anker biedt mensen die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving steun op vlak van zorg, wonen, werken, leren en vrije tijd. Starten kan al vanaf 8 uur aan OC Nieuwenhove in de Kerkhofstraat 30, inschrijven kan tot 13 uur. De hele dag is er mogelijkheid om iets te drinken en te eten en voor de kleinsten is er een springkasteel aanwezig. Vanaf 14.30 uur is er een gratis optreden van de groep Morphine Murphy en vanaf 15.30 uur is er een tombola met mooie prijzen.