Ontslagen werknemer vrijgesproken voor vermeende poging tot doodslag op ex-collega Siebe De Voogt

25 februari 2020

14u47 2 Tielt Een 40-jarige man uit Moorslede is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor een vermeende poging tot doodslag op een ex-collega. Volgens het openbaar ministerie probeerde N.S. de man omver te rijden met z'n wagen, maar dat verhaal achtte de rechter helemaal niet bewezen.

De feiten waarvoor N.S. (40) terechtstond, speelden zich op 11 oktober 2017 af op de parking van een bedrijf in Tielt. De man had kort voordien z’n ontslag gekregen en zou z’n collega daarvoor verantwoordelijk geacht hebben. Tussen de twee waren er al langer strubbelingen op de werkvloer. “Mijn cliënt werkte als interim aan de presmachine” pleitte de advocaat van N.S. “Het slachtoffer maakte geregeld obscene gebaren in z’n richting en op 29 september sloeg hij hem zelfs met de vlakke hand in het gezicht.” Volgens de verdediging werd N.S. ontslagen, toen hij ermee dreigde klacht neer te leggen. “De dag van de feiten wilde hij nog eens met z’n chef praten, maar die zei dat ze niet meer konden samenwerken. Op de parking heeft hij z’n ex-collega opgewacht om hem nog eens aan te spreken. Die man stapte met agressieve pas op mijn cliënt af en ging zelfs op z’n motorkap zitten. Een aanrijding is er echter nooit geweest. Mijn cliënt is gewoon rustig weggereden.”

Vrijspraak

Het openbaar ministerie zag dat echter anders en vorderde 3 jaar cel.“De beklaagde zag het slachtoffer wandelen op de parking en stopte om hem te laten passeren”, vertelde de procureur. “Toen hij voor de wagen stond, gaf hij plots gas en reed de man omver.” De Fransman kwam volgens het parket op de motorkap terecht en probeerde zich uit de voeten te maken. N.S. zou daarop nog eens in de richting van het slachtoffer zijn gereden. Die kon achter een geparkeerde wagen springen en ontsnapte zo aan de dood. “De beklaagde reed na het incident met gierende banden weg, maar het slachtoffer herkende hem als de collega die net ontslagen was. Volgens een getuige was hij zeker doodgereden, mocht er geen geparkeerde wagen hebben gestaan.”

De rechtbank stelde dinsdagmorgen vast dat de versies van alle partijen ver uit elkaar liggen en “weinig waarschijnlijk” zijn. Enerzijds stelde een dokter geen verwondingen vast bij het slachtoffer. Anderzijds werden de aanwezige getuigen niet verhoord door de politie. “De nodige vaststellingen zijn in dit dossier niet verricht, waardoor er een gebrek is aan objectief bewijs”, oordeelde de rechter. Hij sprak N.S. dan ook over de ganse lijn vrij.