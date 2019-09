Ontslagen werknemer probeert ex-collega omver te rijden met z’n wagen Siebe De Voogt

13u54 5 Tielt Een 40-jarige man uit Moorslede staat in de Brugse rechtbank terecht voor een poging tot doodslag op een ex-collega. S.N. probeerde de man omver te rijden met z’n wagen, omdat hij volgens hem verantwoordelijk was voor z’n ontslag.

De feiten vonden op 11 oktober 2017 plaats op de parking van een bedrijf in Tielt. S.N. (40) uit Moorslede had die dag z’n ontslag gekregen en achtte een collega daarvoor verantwoordelijk. Naar verluidt waren er langer strubbelingen tussen de twee. “De beklaagde zag het slachtoffer wandelen op de parking en stopte om hem te laten passeren”, vertelde de procureur. “Toen hij voor de wagen stond, gaf hij plots gas en reed de man omver.” De Fransman kwam op de motorkap terecht en probeerde zich uit de voeten te maken. S.N. reed echter achteruit en stormde nog eens op het slachtoffer af. Die kon achter een geparkeerde wagen springen en ontsnapte zo aan de dood. “De beklaagde reed na het incident met gierende banden weg, maar het slachtoffer herkende hem als een collega die net ontslagen was. Volgens een getuige was hij zeker doodgereden, mocht er geen geparkeerde wagen hebben gestaan.” S.N. moest zich dinsdagmorgen voor de rechter verantwoorden voor poging tot doodslag. Op vraag van zijn advocaat werd de zaak uitgesteld naar 28 januari. Het parket vorderde al 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Het slachtoffer raakte bij de feiten lichtgewond en stelt zich op het proces burgerlijke partij.