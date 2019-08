Ongeval tussen auto en vrachtwagen tijdens inhaalmanoeuvre Alexander Haezebrouck

23 augustus 2019

20u29 0

Op de Ruiseleedsesteenweg in Tielt kwam het in de nacht van donderdag op vrijdag tot een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De bestuurder van de personenwagen wou vanuit de Ruiseleedsesteenweg links een straat indraaien. De vrachtwagenbestuurder achter hem had het niet meteen begrepen en begon een inhaalmanoeuvre. Het kwam tot een botsing waarbij gelukkig geen gewonden vielen. De auto was wel erg toegetakeld.