Ondernemend Aarsele vertelt je wanneer de lokale handelaars open zijn (en wanneer niet) Charlotte Degezelle

14 maart 2020

10u19 4 Tielt In tijden van corona springt Ondernemend Aarsele in de bres voor de lokale zelfstandigen en de andere inwoners van de Tieltse deelgemeente.

“We hebben alle ondernemers een e-mail gestuurd met de vraag om hun al dan niet gewijzigde openingsuren door te geven”, vertelt Lisa De Ceuninck. “Al die informatie hebben we gebundeld in een bericht op onze Facebookpagina. Dat bericht vullen we bovendien nog elke dag aan. Op die manier informeren we de burgers of hun handelaar open is en wanneer.” Handelaars kunnen ook steeds wijzigingen doorgeven indien de situatie verandert via lisa@outlook.be.