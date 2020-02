Nu ook bedrijf in Tielt getroffen door ransomware Redactie

12 februari 2020

15u56 0 Tielt Opnieuw is een bedrijf in ons land getroffen door zogenoemde gijzelsoftware. Computers van Mitsubishi Chemical Advanced Materials in Tielt werden vorige week geïnfecteerd met ransomware, meldt Focus-WTV. Volgens de directie komt de productie echter niet in het gedrang.

Ook vestigingen in de VS, Duitsland en Nederland zouden getroffen zijn, zegt een oud-werknemer aan de West-Vlaamse tv-zender. In een verklaring vanuit de hoofdzetel in Zürich meldt het bedrijf: “Op 7 februari heeft ons IT-beveiligingsteam een mogelijk cyberincident ontdekt als gevolg van ransomware.”

Mitsubishi Chemical Advanced Materials is een onderzoek gestart om de impact van de hacking te meten. Alle systemen zijn uit voorzorg offline gehaald en het bedrijf heeft externe cyberveiligheidsexperts ingeschakeld, luidt het.

Operationeel directeur Yvan Langenraedt bevestigt dat Tielt niet de enige getroffen vestiging is. “Het gaat om iets in het algemene netwerk van Mitsubishi Chemical Advanced Materials, dus het is niet zo dat er een specifieke vestiging geviseerd werd. Al ziet het er niet naar uit dat dit dezelfde proporties zal aannemen als hetgeen bij Picanol is gebeurd. Het overkoepelende systeem ligt uit voorzorg uit, maar wij kunnen nog steeds e-mailen en hier komt de productie dus niet in het gedrang.”

