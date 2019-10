Nooit eerder zoveel inschrijvingen bij Turnkring Atlas Sam Vanacker

01 oktober 2019

09u50 2 Tielt Turnkring Atlas Tielt is het nieuwe seizoen van start gegaan met een recordaantal leden. Met welgeteld 372 zit het aantal leden al voor het achtste jaar op rij in de lift. Om die groei op te vangen haalden zeven trainers onlangs het diploma van initiator.

“Toen we in 2011 de nieuwe turnzaal in gebruik namen zat ons ledenaantal rond de 220", zegt voorzitster Letje Blondia. “We kennen al jaren een groeitraject en bij de start van het nieuwe seizoen stond de teller op 372 leden, waarmee we een van de grootste indoorclubs van Tielt zijn. We proberen jaarlijks een aantal nieuwe plaatsten te creëren, maar het is spijtig genoeg niet mogelijk om iedereen een plaatsje te bieden. Zo moesten we dit jaar een zestigtal mensen teleurstellen.”

Gedaan met aanschuiven om 2 uur ‘s nachts

Letje legt uit dat er sinds dit jaar met een inschrijvingssysteem op basis van loting werd gewerkt. “Vorig jaar stonden er mensen al om 2 uur ’s nachts aan te schuiven om als eerste te kunnen inschrijven. Om dat scenario te vermijden konden geïnteresseerden in de vakantiemaanden een formulier op onze website invullen. Van de 120 reacties die we kregen hebben we de helft kunnen inschrijven. Toen alle groepen volzet waren lasten we een inschrijvingsstop in.

Jongensturnen in de lift

Tweeënveertig procent van de leden is niet uit Tielt zelf afkomstig. Vooral Wingene, Pittem, Ruiselede en Meulebeke zijn sterk vertegenwoordigd. Nog opvallend is dat het aantal jongens stijgt. Momenteel zijn er zeventig jongens ingeschreven. “Er is een tijd geweest dat we het aantal jongens op één hand konden tellen”, zegt hoofdcoördinator Oele Demeulemeester. “De laatste jaren is de belangstelling echter zo groot geworden dat we door plaatsgebrek met de jongens moesten uitwijken naar de zondagvoormiddag.”

De club telt in totaal veertig trainers. Tot voor kort waren daar 24 gediplomeerde trainers bij, maar recent doorliepen tien trainers een initiatorcursus, waarbij ze een theoretisch en praktisch examen aflegden en stage deden. Zeven trainers haalden inmiddels een initiatordiploma.