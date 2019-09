Nog steeds blauwalgen in bufferbekken SVR

20 september 2019

15u30 2 Tielt Er mag nog steeds geen water getrokken worden uit het bufferbekken aan de Deinsesteenweg. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds schadelijke blauwalgen in het water zitten.

Begin juli werd er een captatieverbod ingesteld omdat de Vlaamse Milieumaatschappij blauwalgen had gevonden in het water. Dat zijn bacteriën die eruitzien als wier, maar giftige stoffen afscheiden die mensen ziek kunnen maken. Deze week werd er een nieuw staal genomen van het water. Daaruit bleek dat de aanwezigheid van blauwalgen weliswaar sterk is teruggedrongen, maar nog niet voldoende om het captatieverbod op te heffen. Tot nader order blijft het verbod dus van kracht.