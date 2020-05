Nog slechts negen Covid-19 patiënten in Sint-Andriesziekenhuis, geen besmettingen in Tieltse woonzorgcentra Sam Vanacker

08 mei 2020

12u28 2 Tielt Op dit moment liggen er nog negen patiënten in de corona-afdeling van het Sint-Andriesziekenhuis. Liefst 88 patiënten hebben het ziekenhuis ondertussen verlaten. Ook de bewoners en het personeel van het naastgelegen wzc Sint-Andries werden inmiddels getest. Alle testen waren negatief.

Oppositiepartij sp.a vroeg tijdens de gemeenteraad van donderdag om een stand van zaken omtrent het aantal Covid-19 gevallen in de Tieltse zorginstellingen. In dezelfde adem pleitte N-VA/Open Vld voor de oprichting van een Covid-19-taskforce. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) antwoordde dat die taskforce al lang bestaat. “Met onze crisiscel volgen we de stand van zaken al van in het begin van de crisis nauwgezet op en met dezelfde ploeg werken we ook aan de exitstrategie. We hebben een taskforce. En het aantal coronagevallen in onze stad wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.”

Hoopgevend

“Vandaag kan ik melden dat er in het Sint-Andriesziekenhuis nog negen patiënten liggen. Eén daarvan ligt op intensieve zorgen. 88 mensen hebben het ziekenhuis ondertussen verlaten. Bij de werknemers van het ziekenhuis waren er 28 besmettingen en daarvan zijn er ondertussen 18 terug aan de slag. Dat is hoopgevend.” Eerder liet het stadsbestuur al weten dat er in wzc Deken Darras geen besmettingen waren. Ook in wzc Sint-Andries werd inmiddels getest. “Op 29 april werden de bewoners en het personeel getest. Alle testen waren negatief, al blijft het belangrijk om te benadrukken dat dit om een momentopname gaat”, aldus Vannieuwenhuyze. “In residentie Adagio ten slotte zijn de testen op dit moment nog in voorbereiding, al zijn er tot op heden geen gekende gevallen.”