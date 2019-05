Nieuwe straat in geplande verkaveling achter station krijgt de naam ‘Weverijstraat’ Sam Vanacker

30 mei 2019

14u30 3 Tielt De nieuw aan te leggen straat in de nieuwe verkaveling van Dumobil palend aan de Bedevaartstraat zal de naam ‘Weverijstraat’ dragen. Daarmee wordt de herinnering aan de verdwenen weverij Van Maele levend gehouden.

Zoals bekend start projectontwikkelaar Dumobil nog dit jaar met de bouw van een nieuwe verkaveling met 47 loten op de voormalige site van weverij Van Maele. De vroegere gebouwen van het failliete bedrijf zijn er inmiddels met de grond gelijk gemaakt. Er zal een nieuwe straat aangelegd worden die aansluit op de Bedevaartstraat. De naam ‘Weverijstraat’ zal op de eerstvolgende gemeenteraad worden voorgesteld.

“Omdat er eerder dit jaar zoveel te doen was om het feit dat er bedroevend weinig straten in Vlaanderen vernoemd zijn naar vrouwen hebben we even getwijfeld om de nieuwe straat naar een vrouw te laten verwijzen”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Maar na advies in te winnen bij de heemkundige kring De Roede van Tielt werd toch beslist om voor de Weverijstraat te gaan, verwijzend naar het rijke verleden van de site. Per slot van rekening was Van Maele ruim honderd jaar oud. Ooit lagen er zowel een blekerij als een weverij op een steenworp van elkaar achter de sporen. Historisch is de locatie dus verbonden aan die activiteit. Maar van zodra er zich een nieuwe gelegenheid voordoet trekken we wel de kaart van de vrouw.”