Nieuwe leden versterken bestuur bij Tieltse PVDA Valentijn Dumoulein

25 juli 2020

14u42 0 Tielt De Tieltse afdeling van de Partij van de Arbeid bestaat al liefst veertig jaar, maar kreeg recent een nieuwe injectie vers bloed met de komst van enkele nieuwe leden.

“Na de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen trokken we in juni de straat op met onze plaatselijke werking”, zegt voorzitter Paul Decroos. “We verspreidden een nationale folder op 9.000 exemplaren, samen met een plaatselijke flyer waarin we twaalf actieve leden voorstellen. Zodoende kan je ook in de omliggende gemeentes, van Wingene en Oostrozebeke tot Dentergem en Wielsbeke, met een plaatselijke medewerker in contact komen.” Vooral de laatste twee verkiezingen tonen aan dat PVDA ook hier in de lift zit. In 2018 steeg ze bij de provincieraadsverkiezingen van 1,5 naar 2,5 procent en in 2019 bij de federale en Vlaamse verkiezingen in Tielt richting vier procent.

De partij plukt daar nu de vruchten van en kan rekenen op een ruimere basisgroep. Vroeger bestond die uit vijf mensen, maar de laatste drie jaar groeide die uit naar 12 personen. “We willen de komende jaren graag onze stem laten horen in het lokale debat over onder andere mobiliteit, milieu en parkeerbeleid”, zegt Paul, die niet uitsluit dat de partij nog eens met een eigen lijst op de proppen komt. De eerstvolgende activiteit van de afdeling is een debatavond voor leden over de gevolgen van de coronacrisis. Plaats en datum liggen nog niet vast. Op 23 oktober is er ook nog een Cubaanse filmavond over Ché Guevara.

De partij zoekt nog leden via paul.decroos@telenet.be.