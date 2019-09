Nieuwe handelsbeurs ‘Trade!Tielt’ mikt op minstens 3.000 bezoekers SVR

19 september 2019

15u47 0 Tielt Komend weekend blazen de Tieltse ondernemers massaal verzamelen in en rond de Europahal voor de eerste editie van de vernieuwde handelsbeurs ‘Trade!Tielt’. Alle plaatsen voor de standhouders zijn volzet.

‘Trade!Tielt’ is de opvolger van de destijds alom gekende ‘handelsbeurs’, die ruim 30 jaar lang tweejaarlijks werd georganiseerd in Tielt. Dat evenement hield acht jaar geleden op te bestaan, maar Unizo Tielt, Ondernemend Aarsele en de Tieltse Middenstand en Ondernemingen bliezen het initiatief nieuw leven in en zorgden voor een grondige opfrissing van het concept. Die nieuwe start lijkt aan te slaan, want op zaterdag en zondag staan er liefst veertig verschillende standhouders klaar, waarmee alle plaatsen in de Europahal volzet zijn. Enkele bedrijven vatten straks zelfs post op het Maczekplein. Zowel eenmanszaken als grote(re) bedrijven uit het Tieltse zijn vertegenwoordigd. De organisatie mikt op drie- tot vierduizend bezoekers.

De beurs is op zaterdag open tussen 13 en 18 uur. Op zondag staan de deuren van de Europahal open tussen 10 uur en 18 uur. Bezoekers betalen 5 euro inkom, inclusief drankje.