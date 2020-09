Nieuwe Europese zoektocht en online bevraging over EU gelanceerd in Europastad Tielt Sam Vanacker

29 september 2020

17u44 2 Tielt In oktober staat Tielt helemaal in het teken van Europa. In samenwerking met het Brugse Europahuis en het Bureau in België van het Europees Parlement loopt er de hele maand lang een Europese wandelzoektocht, terwijl Tieltenaren online hun mening geven kunnen geven over de Europese Unie. Op een slotmoment op dinsdag 27 oktober komen enkele Vlaamse Europarlementsleden naar de Europahal.

Het project, dat de titel ‘Thuis in Europa’ kreeg, doet in de loop van de komende jaren nog meer Vlaamse steden aan maar Tielt – als Europastad – is de eerste plaats waar het Europees Parlement neerstrijkt. “Met dit traject, in samenwerking met de stad Tielt, willen we luisteren en leren wat er echt leeft”, zegt projectverantwoordelijke Tomas Uten van Europahuis Ryckevelde in Brugge. “Tielt is een echte Europastad, met de Europahal, de vier Europese zustersteden en de vele Europese straatnamen. Maar voelen de Tieltenaren zich ook Europeanen? Daar willen we graag een antwoord op.”

Tieltenaars in debat met Europarlementsleden

Concreet staan er op tien plaatsen in Tielt sinds kort informatieborden die toelichten hoe die plaats iets te maken heeft met Europa. Wie op alle locaties de vragen juist beantwoordt en de code kraakt, maakt kans op een prijs. Verder kunnen Tieltenaars via www.thuisineuropa.com nog tot 21 oktober anoniem hun mening over de EU kwijt. “De input komt rechtstreeks bij het Europees Parlement terecht”, gaat Uten verder. “Europa kan soms ver weg lijken, terwijl Europese beslissingen juist heel wat impact hebben op ons dagelijks leven. De resultaten van de bevraging worden op 21 oktober bekend gemaakt, waarna het traject afgerond wordt met een debat in de Europahal op 27 oktober. Daarbij gaan Tieltenaren eerst met elkaar in gesprek waarna ze hun ideeën voorleggen aan enkele Vlaamse Europarlementsleden.” Wie de deelnemende parlementsleden zijn wordt later bekend gemaakt.